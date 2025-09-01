Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore”

L’Heraclea continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione. Ai microfoni di Antenna Sud, durante Speciale Calciomercato, il direttore sportivo Nicola Dionisio ha commentato gli ultimi acquisti e le strategie della società.

«Voglio ringraziare il procuratore di Ingrosso per la disponibilità: si tratta di un colpo importante per noi, che ci darà sicuramente una grande mano. La trattativa è nata oggi e si è conclusa in maniera positiva», ha dichiarato Dionisio, sottolineando l’entusiasmo per l’arrivo di un giocatore chiave.

Il diesse ha poi tracciato gli obiettivi della squadra: «Puntiamo a disputare un campionato di vertice, pur essendo una neopromossa. Il girone H, di fatto, è quasi una Serie C, ma anche noi vogliamo puntare in alto. Abbiamo costruito una squadra di qualità e, ovviamente, nel calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna».

Dionisio ha anche parlato della politica di mercato della società: «La società ci ha permesso di operare un mercato importante, piazzando dei grandi colpi. I giocatori sono attratti da progetti seri e ambiziosi, e noi ci siamo mossi come una squadra di grande livello».

Nonostante i colpi già messi a segno, il mercato dell’Heraclea non è ancora chiuso: «Stiamo cercando un difensore centrale. Biasol del Desenzano? È sicuramente una bella idea, ma ci sono anche altri profili che stiamo valutando», ha concluso il diesse.

Con queste mosse, l’Heraclea si prepara a vivere una stagione ambiziosa, dimostrando di voler competere ai massimi livelli nonostante lo status di neopromossa.

