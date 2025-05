Heraclea di Candela promosso in Serie D: 3-1 al Santa Maria La Carità

Il 4 maggio 2025 resterà scolpito nella storia di Candela, piccolo borgo sul Subappennino Dauno in festa per la prima storica promozione in Serie D del suo Heraclea. Il 3-1 al Santa Maria La Carità tiene a -2 la Battipagliese e vale la vittoria del Girone B dell’Eccellenza Campana. Il club del presidente Casillo vince la massima categoria regionale all’esordio assoluto, si tratta della terza promozione consecutiva.

Il “Mitola” di Candela è gremito, più di mille presenze in un piccolo paese che conta circa 2500 abitanti. Heraclea subito all’attacco con Coulibaly, soli venti secondi di gioco, affondo per De Sagastizabal che costringe Colantuono a distendersi. Al 4’ David Johnson sfonda il fronte mancino, Colantuono evita nuovamente il peggio. I ragazzi guidati da mister Farina spingono, dopo un minuto ancora David Johnson, De Sagastizabal spreca clamorosamente la ribattuta a porta vuota. Le porte della D sembrano spianarsi al 10’: altro intervento dell’estremo napoletano Colantuono, Bonicelli questa volta non perdona e fa partire la festa granata, clamorosamente interrotta, però, al 28’: Parisi da centrocampo vede lo spiraglio vincente, trovando Tucci impreparato, il pareggio del Santa Maria giunge praticamente da quaranta metri. I candelesi tornano in avanti senza demordere, al 31’ Bonicelli ruba palla in area, sbagliando da due passi la palla del 2-1, riflesso clamoroso di Colantuono. È l’ultima emozione fino al duplice fischio.

L’Heraclea non vuole farsi sfuggire la storia di mano, approccio determinato nella ripresa. 47’, cross di David Johnson, Bonicelli tutto solo impatta male. Al 51’ Coulibaly riporta i pugliesi a +2 dalla Battipagliese, la deviazione beffa Colantuono, nuovo tripudio granata, alimentato al 75’ dalla torsione di De Sagastizabal per il 3-1, gol confezionato sul piazzato preciso di Castillo. Al 90’ l’estremo difensore pugliese Tucci si fa male dopo un grande intervento su Lombardo, ma lo spavento lascia subito spazio all’euforia. Fumogeni, fuochi d’artificio e grande festa per l’Heraclea di Candela, promosso in Serie D per la prima volta nella sua storia.

