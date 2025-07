Heraclea, confermato l’esterno Cocinelli

L’Heraclea conferma la fiducia in Pasquale Cocinelli. Nonostante l’infortunio della scorsa stagione, l’esterno ha comunque contribuito in maniera importante alla storica promozione del club in Serie D. Da qui la scelta dell’Heraclea di confermarlo anche per il prossimo campionato, come annunciato con un comunicato ufficiale:

“Siamo entusiasti di annunciare la riconferma di uno dei nostri talenti più splendenti: l’esterno tutta fascia Pasquale Cocinelli.

Classe 2005, Pasquale è stato un vero trascinatore in una stagione indimenticabile, contribuendo in modo sostanziale con prestazioni decisive alla nostra storica promozione in Serie D!

Nonostante un infortunio abbia purtroppo concluso anzitempo la sua stagione, la società crede fermamente nel suo talento cristallino e nel suo spirito indomito.

Siamo certi che Pasquale tornerà più forte di prima, pronto a incantare ancora con le sue giocate sulla fascia.

Ti aspettiamo Pasquale: bentornato a casa!”

