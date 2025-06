Heraclea, chiavi del centrocampo ancora nelle mani di Galdean

Rinnovo importante in casa Heraclea: Marian Galdean guiderà anche nella prossima stagione il centrocampo della compagine neopromossa in Serie D. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“L’ ASD Heraclea Calcio è entusiasta di annunciare il rinnovo del nostro fortissimo centrocampista, Marian Galdean! Un vero e proprio pilastro, il suo contributo è stato determinante per il nostro approdo in Serie D. Marian non ha bisogno di presentazioni: il suo incredibile curriculum, costellato di esperienze in Serie D e Lega Pro, parla da sé. La sua esperienza e leadership saranno ancora al servizio della nostra maglia! Pronti a vivere un’altra stagione da protagonisti insieme a lui”

