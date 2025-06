Heraclea, caccia al bomber: Foggia obiettivo numero uno

Dopo la storica promozione in Serie D, l’Heraclea punta a essere protagonista sin da subito nel prossimo campionato Dilettanti. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra con innesti di spessore, e il principale obiettivo per l’attacco è Ciro Foggia, esperto bomber campano classe ’91.

Reduce dall’ultima stagione con la Scafatese, Foggia vanta una carriera significativa, avendo indossato, tra le altre, le maglie di Casarano, Cavese e Messina. Il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un colpo di rilievo per la formazione allenata dal riconfermato mister Francesco Farina, sotto la supervisione del direttore sportivo Nicola Dionisio.

