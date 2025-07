Helen Mirren e Nina Zilli a Guagnano per il Negroamaro Fest

Due giorni per celebrare il vitigno simbolo del Salento. Premio alla memoria del consigliere regionale Donato Metallo

Guagnano si prepara ad accogliere l’edizione 2025 di /are Terre del Negroamaro Fest, l’appuntamento enogastronomico e culturale dedicato al vitigno simbolo del Salento. Il festival si terrà venerdì 18 e sabato 19 luglio nel cuore del centro storico del comune del Nord Salento, con un programma ricco di degustazioni, spettacoli, dibattiti e ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

Protagonista assoluto sarà il Negroamaro, raccontato e celebrato attraverso le migliori cantine vitivinicole pugliesi, esperienze gastronomiche curate da chef di livello, laboratori, talk show e momenti di spettacolo. La manifestazione è organizzata dal Comune di Guagnano con il coordinamento di Puglia Expò e il sostegno di enti istituzionali e associazioni di settore.

L’edizione 2025 sarà caratterizzata dal tema della “Restanza”, intesa come scelta consapevole di vivere e far crescere il proprio territorio. Tre le azioni chiave che guideranno la narrazione del festival: PiantARE radici, AbitARE culture e TramandARE sapori.

Il programma prevede per venerdì 18 luglio l’apertura de La piazza dei Vignaioli in Piazza Maria SS. del Rosario, con degustazioni (ticket 10 € per 5 vini) e percorsi del gusto nel centro storico. A Palazzo Mucci, alle ore 20.30, si terrà la Food Experience con lo chef Alfredo De Luca, mentre in Vico San Luigi andrà in scena il Wine Tasting con Duccio Armenio, Alfredo Polito ed Enrico Donati.

La serata sarà arricchita da spettacoli itineranti, poesia e musica live: in programma l’Ensemble Fondo Verri, la Gambling Band guidata da Giancarlo Dell’Anna e vari DJ set.

Sabato 19 luglio l’evento culminerà con la consegna dei Premi Terre del Negroamaro, tra cui il Premio Radici all’apneista Antonio Mogavero, il Premio Ambasciatore alla memoria del consigliere regionale Donato Metallo, e il Premio Terre del Negroamaro all’attrice Helen Mirren, da anni legata al territorio salentino. A seguire, in Piazza Maria SS. del Rosario, il concerto gratuito di Nina Zilli, con il suo Summer Tour 2025.

Nella stessa serata continueranno degustazioni ed eventi collaterali in tutto il borgo, con altre due esperienze enogastronomiche a cura di Valentina De Palma a Palazzo Mucci e del team AIES in Vico San Luigi, che esploreranno nuove visioni sul Negroamaro in sala e ristorazione.

Non mancheranno momenti musicali diffusi con artisti come Hammond Trio, Balfolk, The Buskers e Blue Immersion.

A completare la proposta del festival anche La via degli artigiani in via Sindaco Memmo e La via degli artisti in via Luccarelli. Saranno inoltre disponibili etilometri monouso, venduti a prezzo simbolico per promuovere il consumo responsabile.

Per info e dettagli: arefest.it e canali social ufficiali /are Festival.

