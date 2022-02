Happy Casa: Scott Ulaneo giocherà in serie A2 per fare esperienza

Le strade di Scott Ulaneo e dell’Happy Casa si separano. Il giocatore lascia Brindisi per vestire la casacca di una formazione di serie A2 con la quale potrà fare esperienza, visto che a Brindisi aveva pochissimo spazio. Ecco la nota ufficiale della società del presidente Nando Marino: «Di comune accordo con il giocatore – spiega il direttore sportivo Simone Giofrè – abbiamo deciso che la soluzione migliore per la sua crescita professionale sia quella di accumulare esperienza in un campionato competitivo come la A2. In questa seconda parte dell’annata siamo certi che potrà mettere a frutto i mesi di duro lavoro quotidiano con la prima squadra per poi tornare la prossima stagione alla base. Il rapporto contrattuale con Scott continuerà infatti nei termini già stabiliti la scorsa estate». La società augura all’atleta le migliori fortune per il prosieguo di stagione. La foto è di Maurizio De Virgiliis (Agenda Brindisi).