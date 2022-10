Happy Casa Brindisi sbanca Groningen, primo successo europeo

Importante e convincente vittoria per la Happy Casa Brindisi in campo europeo, il primo sigillo in FIBA Europe Cup vincendo al MartiniPlaza di Groningen con il punteggio di 65-87. Una vittoria esterna fondamentale per rimettersi in carreggiata nel gruppo F dopo il passo falso iniziale al PalaPentassuglia contro il Budivelnyk. Il secondo tempo è quello decisivo ai fini del colpo esterno dei biancoazzurri, capaci di cambiare marcia al rientro dagli spogliatoi soprattutto sotto il lato difensivo e concedere solo 9 punti al team olandese negli ultimi dieci minuti di gioco (23-9 il parziale in favore della Happy Casa).

MVP della serata ex aequo Marcquise Reed autore di 24 punti con 8/9 da due trascinatore nel primo tempo e capitan Burnell a tabellino con un perfetto 11/11 da due punti, protagonista nel secondo tempo nel suonare la carica ai propri compagni di squadra. Il Donar rimane in partita fino al 56-64 di fine terzo periodo grazie alla buona vena realizzativa di Butjankovs e la solida marcatura di Zakis su Nick Perkins ma il finale è tutto di marca biancoazzurra.

Prossima partita di Europe Cup in programma mercoledì 26 ottobre al PalaPentassuglia contro gli estoni del Kalev/Cramo, biglietti in vendita a partire da domani mattina alle ore 10:00. (Foto New Basket Brindisi)

DONAR GRONINGEN–HAPPY CASA BRINDISI 65-87 (24-25, 41-46, 56-64, 65-87)

DONAR GRONINGEN: Taylor 6 (3/6, 0/1, 3 r.), van Mieghem ne, Williams (0/2, 0/1, 2 r.), Hollanders 1 (0/1, 0/1), Brandwijk 4 (2/2, 5 r.), Mast ne, Callison 8 (1/5, 2/7, 1 r.), Butjankovs 22 (8/11, 0/2, 10 r.), Schaftenaar 5 (0/3, 1/2, 2 r.), Zuidema 7 (3/3, 0/3, 3 r.), Zakis 12 (6/7, 0/3, 3 r.). All.: Otten.

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 10 (2/3, 2/3, 2 r.), Burnell 22 (11/11, 0/1, 5 r,), Reed 24 (8/9, 2/7, 7 r.), Bowman 6 (3/3, 0/3, 2 r.), Mascolo 9 (4/7, 0/2, 4 r.), Mezzanotte 7 (1/1, 1/2, 2 r.), Riismaa, Bayehe 4 (2/4, 5 r.), Perkins 5 (1/6, 1 r.), Bocevski . All.: Vitucci.

ARBITRI: Straube (DEU) – Barkauskas (LTU) – Pedroso (PRT) 6.

NOTE – Tiri liberi: Groningen 10/16, Brindisi 8/11. Perc. tiro: Groningen 26/59 (3/20 da tre, ro 10, rd 19), Brindisi 37/62 (5/18 da tre, ro 6, rd 26).