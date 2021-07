Happy Casa: Jeremy Chappell torna in Puglia e firma un biennale

Primo colpo di mercato per l’Happy Casa Brindisi L’atleta americano Jeremy Chappell torna in Puglia firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2023.

Reduce dalle ultime due annate in LBA con la Reyer Venezia, ‘Choppa’ fa il suo ritorno in biancoazzurro, colori che ha vestito nella stagione 2018/19 da assoluto protagonista alla media di 13 punti, 5.4 rimbalzi e 2.6 assist a partita. Con la Happy Casa si è spinto fino alla finalissima di Firenze in Coppa Italia 2019, trofeo conquistato l’anno successivo in orogranata nella finale di Pesaro 2020.

Jeremy e la New Basket Brindisi: un gradito ritorno per importanti sfide da affrontare insieme.