Al PalaPentassuglia, la Happy Casa Brindisi riesce ad avere la meglio (88-86) sugli estoni del Kalev/Cramo. Successo importante per il cammino in Europa dei brindisini, che coach Frank Vitucci commenta così: “Era fondamentale vincere per tenere vive le nostre possibilità di passaggio del turno, l’abbiamo fatto con una buona squadra che ha capitalizzato ogni nostro errore. Certamente non dovevamo arrivare a giocarci l’ultimo pallone sciupando tutto il nostro vantaggio negli ultimi tre minuti. Occorre che la maturità arrivi più velocemente, dobbiamo prestare molta più attenzione in questo. Abbiamo tirato 14 volte in più degli avversari, ma non siamo stati altrettanto efficaci offensivamente nell’ultima parte di gara. Brunell ha chiesto di effettuare l’ultima rimessa, dispiace perché si voleva prendere la responsabilità ma d’ora in avanti analizzeremo meglio anche queste situazioni“.