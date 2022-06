La Happy Casa Basket Brindisi ha reso noto con un comunicato stampa il rinnovo contrattuale dello storico preparatore fisico Marco Sist, destinato a rimanere in biancazzurro fino al 2024.

Quanto quanto riportato dalla società sulla nota ufficiale: “La stagione della stella ha caratterizzato la decima salvezza consecutiva conquistata dalla NBB in Lega A, ma anche un traguardo personale e professionale di grande caratura. È il caso di Marco Sist, storico preparatore fisico biancoazzurro, arrivato a Brindisi nel 2011 e colonna portante della ‘NBB family’. Con il rinnovo biennale appena siglato, Sist si appresta ad affrontare la stagione numero undici e dodici della sua carriera in biancoazzurro, un record di longevità e reciproca soddisfazione per i riscontri conseguiti in questo decennio ricco di successi ed emozioni. Specializzatosi nel corso degli anni nel suo campo, può vantare grande esperienza rivelandosi un vero punto di riferimento a livello nazionale come ‘Strenght and Conditioning Coach’. Marco, uno di noi!“ù