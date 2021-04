Happy Casa Brindisi | L’ASL dispone un periodo di isolamento

Si complica la situazione sanitaria in casa biancoazzurra a seguito dei nuovi casi di positività registrati nell’Happy Casa dopo i test effettuati nella giornata di ieri. Come informa una nota societaria, l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha disposto un periodo di isolamento per il gruppo squadra di dieci giorni. Durante il periodo di quarantena gli atleti risultati negativi potranno svolgere attività in forma individuale nel rispetto dei protocolli vigenti. Questo vuol dire, inevitabilmente, che la squadra di coach Frank Vitucci non potrà disputare sia la gara esterna di Trento del 25 aprile che il recupero interno con la Dinamo Sassari del 28 aprile.