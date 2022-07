Altro imminente colpo in entrata in arrivo per la Happy Casa Basket Brindisi. La “Stella del Sud” avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il classe ’94 “Junior” Luc Tslean Tsiene Etou. L’ala congolese arriva dall’Hapoel Be’er Sheva e pare sia pronto a questa prima esperienza italiana dopo aver già militato in Israele, Spagna, Germania e Francia. La firma potrebbe già arrivare in mattinata