Hacker filorussi attaccano il sito della Regione Puglia

Continua senza sosta l’offensiva del gruppo hacker filorusso NoName057(16) contro siti istituzionali italiani. Per il nono giorno consecutivo, gli attacchi informatici hanno preso di mira portali della Pubblica amministrazione locale, causando disservizi e blackout temporanei. Tra i bersagli di oggi figurano i siti delle Province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta ed Enna, oltre al Comune di Catania e alla Regione Puglia, alcuni ancora non raggiungibili. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta monitorando la situazione, fornendo supporto agli enti colpiti per mitigare gli effetti dell’attacco.

