Guidonia-Martina 5-0: semifinale amara per i biancoazzurri

La scena più bella sta tutto dopo il triplice fischio: perché i 120 tifosi arrivati da Martina Franca tributano un lunghissimo applauso alla propria squadra. Tutto normale se non fosse successo dopo un pesantissimo 5-0 in una sconfitta che costa la finale alla squadra di Pizzulli. Il calcio, però, è fatto anche di bellissimi gesti e nonostante il risultato odierno, resta l’ottimo cammino oltre che in campionato anche in Coppa Italia di un Martina che deve arrendersi ad un Guidonia Montecelio che ha praticamente dominato la partita e ampiamente meritato di raggiungere la finale di Teramo.

Il primo tempo

Pronti-via e il Guidonia Montecelio si porta subito in vantaggio. Al 3’ è Mastrantonio che approfitta di un buco della difesa ospite e stampa la sfera all’angolino con Martinkus che nulla può. Il Martina non trova la reazione e i laziali al 18’ trovano anche il raddoppio. Fa tutto El Bakthaoui che mette al centro un ottimo pallone per Spinosa che stampa in rete. Pugliesi che sbandano anche sessanta secondi dopo, quando Martinkus esce a vuoto e per poco Taunkara non lo beffa: fondamentale il recupero della difesa. In verità, la reazione del Martina arriva questa volta. Al 22’ è Zenelaj che ci prova da fuori: palla che viene deviata e termina di poco sopra la traversa. Il Guidonia Montecelio, si dimostra squadra cinica e spietata e poco dopo la mezzora trova anche il tris. Ottimo pallone di El Bakhtaoui per Taunkara che scatta sul filo del fuorigioco e stampa in rete. Il Martina risponde al 36’ con la rovesciata in piena area di Russo: para senza problemi Guerrieri. Poco dopo, però, il Guidonia Montecelio sfiora addirittura il poker. Azione di Taunkara che mette palla al centro per Buono che calcia di pochissimo a lato.

Il secondo tempo

Pizzulli, prova a ridisegnare la sua squadra ripresentandolo con un 3-4-3 nella ripresa ma dopo 6 minuti il Guidonia Montecelio trova il poker e chiude le speranze dei pugliesi. Bel pallone di Spinosa che seve Taunkara che scappia alla difesa avversaria e beffa Martinkus, realizzando la doppietta di giornata. Qui, però, il Martina si fa vedere e si rende pericoloso in due occasioni. Prima al 15’ con una bella conclusione di Ievolella che chiama Guerrieri all’intervento in corner. Poi, due minuti dopo è Silvestro a provarci: ma anche qui l’estremo difensore laziale si rifugia in corner. Al 26’ il Guidonia Montecelio chiude definitivamente i giochi. Spinosa si invola in area e viene atterrato da Martinkus: per l’arbitro non i sono dubbi e assegnare il rigore. Dal dischetto, il neo-entrato Calì firma il definitivo 5-0.

Il tabellino

Guidonia Montecelio-Martina 5-0

Reti: al 3′ pt Mastrantonio (GM), al 18′ pt Spinosa (GM), al 32′ pt Taunkara (GM), al 6′ st Taunkara (GM), al 26′ st Succi (GM) su rigore.

Guidonia Montecelio (3-5-2): Guerrieri, Giordani, Cristini, Musso, Parisi (dal 38′ st Spavone), Mastrantonio, Spinosa (dal 27′ st Succi), Buono (dal 30′ st Calzone), Stefanelli (dal 33′ st G. Rossi), Taunkara (dal 18′ st Calì), El Bakhtaoui. A disposizione: Mastrangelo, Esempio, Maurizi, A. Rossi. Allenatore: Di Gennaro (squalificato Ginestra).

Martina (4-2-3-1): Mrtinkus, Mancini, Dieng, De Angelis, Perrini (dal 9′ st Llanos), Zenelaj (dal 38′ st De Biazze), Cafagna, Silvestro, Mastrovito (dal 1′ st Lupo), Ievolella (dal 26′ st Basile), Russo (dal 26′ st La Monica). A disposizione: Figliolia, Martinelli, Carriero, Piarulli. Allenatore: Pizzulli.

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Rimini

Assistenti: Veli di Pisa e Sadikaj di Mestre.

Note: Giornata soleggiata su Guidonia Montecelio. Terreno di gioco in sintetico. Angoli: Perrini, Silvestro, Martinkus (M) e Mastrantonio (GM). Angoli: 5-2 per il Martina. Recupero: 1′ pt e 0′ st.

Rivivi la diretta del match

Cronaca secondo tempo

45′ – Finisce qui! Non c’è recupero in questo secondo tempo: la spunta 5-0 il Guidonia Montecelio che conquista la finale. Si chiude al penultimo atto il cammino in Coppa Italia del Martina.

44′ – Martina che prova quantomeno a trovare la rete della bandiera.

43′ – Ultime battute in una partita che non ha più nulla da dire.

40′ – Ultimi 5 minuti di partita al Comunale: Guidonia Montecelio che fa girare palla in questa fase finale.

38′ – Sostituzione Martina: esce Zenelaj, entra De Biazze.

38′ – Sostituzione Guidonia Montecelio: esce Parisi, entra Spavone.

35′ – Partita che non ha davvero più nulla da dire: il 5-0 per il Guidonia Montecelio, a 10 minuti dalla fine, è ormai una sentenza.

33′ – Sostituzione Guidonia Montecelio: esce Stefanelli, entra Rossi.

30′ – Sostituzione per il Guidonia Montecelio: esce Buono, entra Calzone.

27′ – Sostituzione per il Guidonia Montecelio: esce Spinosa, entra Succi.

27′ – Doppia sostituzione per il Martina: escono Russo e Ievolella, entrano Basile e La Monica.

26′ – Pokerissimo del Guidonia Montecelio! Dal dischetto, il neo-entrato Calì non sbaglia: Martinkus intuisce ma nulla può fare, arriva il 5-0 per i padroni di casa.

24′ – Calcio di rigore per il Guidonia Montecelio! Martinkus atterra Spinosa in piena area: per l’arbitro è rigore, oltre ad ammonire il portiere martinese.

23′ – Martina che prova a rendere meno amaro un passivo comunque pesante. Guidonia Montecelio che tiene palla in questa fase, senza rinunciare ad offendere.

18′ – Sostituzione Guidonia Montecelio: esce Taunkara tra gli applausi del Comunale, entra Calì.

17′ – Silvestro! Ancora Martina pericoloso! Bella trama offensiva dei pugliesi con il numero 7 che prova la conclusione a giro: ancora respinta di Guerrieri in corner.

15′ – Ievolella! Gran bella conclusione da fuori del numero 30: dice di no Guerrieri che i rifugia in corner.

12′ – Il Martina prova a farsi vedere. Dagli sviluppi di calcio di punizione, è Russo ad agganciare in area ma non riesce a trovare lo spazio giusto e l’azione sfuma.

9′ – Sostituzione Martina: esce Perrini, entra Llanos.

7′ – Pizzulli corre ai ripari, cercando di ri-sistemare la propria squadra visto il pesante passivo di 4-0.

6′ – Poker del Guidonia Montecelio! Devastanti i padroni di casa: ancora Spinosa che serve Taunkara che scappa via tutto solo e beffa Martinkus in uscita, realizzando la rete del 4-0.

1′ – Pizzulli che ridisegna il suo Martina: da queste prime battute di secondo tempo sembra una sorta di 3-4-3.

0′ – Riprende il match al Comunale. Una sostituzione nel Martina nell’intervallo: esce Mastrovito, entra Lupo.

Cronaca primo tempo

46′ – Termina il primo tempo: 3-0 per il Guidonia Montecelio. Si preannuncia una ripresa in salita per i biancoazzurri.

45′ – Ci sarà un solo minuto di recupero.

43′ – Martina che ci prova in questa fase ma senza pungere: Guidonia Montecelio che si difende senza tanti patemi.

40′ – Buono! Palla di un nulla a lato! Altra gran bella occasione per i padroni di casa: fa tutto Taunkara che serve il numero 6 che manda di poco a lato.

37′ – Ammonito Perrini! Secondo giallo in casa biancoazzurra.

36′ – Russo! Primo vero squillo del match del Martina! Il numero 15 ci prova con una rovesciata in piena area: blocca Guerrieri.

33′ – Strada che si fa davvero in salita per la squadra di Pizzulli. Adesso sono tre le rete da recuperare per portare il match ai rigori. Guidonia Montecelio che adesso può amministrare il triplo vantaggio.

32′ – Tris del Guidonia Montecelio! Passivo che comincia ad essere pesante per il Martina: questa volta è El Bakhtaoui che pesca Taunkara in piena area: l’attaccante supera il portiere in uscita e stampa in rete il pallone del 3-0.

30′ – Siamo alla mezzora: fulmineo uno-due del Guidonia Montecelio nel giro di un quarto d’ora che vale il doppio vantaggio ai padroni di casa. Martina che finora non è riuscito a trovare una vera reazione.

28′ – Giallo per Mastrovito! Prima ammonizione del match.

24′ – Buon cross di Tounkara al centro: Stefanelli prova l’incornata ma Martinkus blocca senza patemi.

22′ – Zenelaj! Martina pericoloso! Ci prova da fuori il centrocampista: palla che termina di poco alta sopra la traversa, ma c’era una deviazione, sarà angolo.

20′ – Altro rischio per il Martina! Uscita a vuoto di Martinkus: per un nulla Taunkara non lo beffa: poi la difesa riesce a recuperare.

18′ – Raddoppio del Guidonia Montecelio! Fa tutto El Bakhtaoui che mette un gran pallone al centro per l’accorrente Spinosa che stampa in rete per il 2-0.

16′ – Rete annullata al Guidonia Montecelio! Ravvisato un fallo di mano di Giordani che aveva ribadito in rete.

13′ – Martina che prova a prendere campo in questa fase. Si coprono molto bene i padroni di casa.

9′ – Silvestro per Russo in piena area: palla che termina a lato, nessun problema per Guerrieri.

8′ – Martina che non riesce a trovare l’immediata reazione. Guidonia Montecelio che fa girare palla, cercando anche il nuovo affondo.

5′ – Continuano a spingere i padroni di casa: primo corner anche per loro in questo match.

4′ – Ancora Mastrantonio! Ci prova con un’altra conclusione: questa volta nessun problema per Martinkus.

3′ – Gol del Guidonia Montecelio! Si sblocca subito il risultato al Comunale! Bellissima conclusione dalla distanza di Mastrantonio che mette il pallone nel “sette” e punisce l’incolpevole Martinkus. Padroni di casa in vantaggio al primo squillo del match.

1′ – Si fa vedere subito il Martina: primo corner per i tarantini.

0′ – Partiti! E’ cominciata Guidonia Montecelio-Martina: in palio il biglietto per approdare alla finale di Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali

Qui Martina – Pizzulli conferma il 4-2-3-1 con una novità rispetto alla vigilia: in difesa, c’è De Angelis a far coppia con Dieng. In avanti, confermato Russo “falso nueve”, con La Monica inizialmente in panchina.

Qui Guidonia Montecelio – Diversi cambi per Ginestra, sostituito da Di Gennaro in panchina, perché squalificato: c’è Cristini nel tridente difensivo con Giordani e Musso. In mezzo al campo, c’è Parisi con Taunkara che va a far coppia con El Bakhtaoui in attacco.

Così in campo

Guidonia Montecelio (3-5-2): Guerrieri, Giordani, Cristini, Musso, Parisi, Mastrantonio, Spinosa, Buono, Stefanelli, Taunkara, El Bakhtaoui. A disposizione: Mastrangelo, Esempio, Succi, Maurizi, Calì, Calzone, A. Rossi, G. Rossi, Spavone. Allenatore: Di Gennaro (squalificato Ginestra).

Martina (4-2-3-1): Mrtinkus, Mancini, Dieng, De Angelis, Perrini, Zenelaj, Cafagna, Silvestro, Mastrovito, Ievolella, Russo. A disposizione: Figliolia, Lupo, Llanos, La Monica, Basile, De Biazze, Martinelli, Carriero, Piarulli. Allenatore: Pizzulli.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Comunale di Guidonia Montecelio e benvenuti alla diretta testuale di Guidonia Montecelio-Martina, match valido per la semifinale di ritorno, andata conclusasi sullo 0-0, che vi racconteremo minuto per minuto.

