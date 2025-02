Guidonia, Ginestra: “Avremmo meritato di più, ci manca un rigore”

Al termine del match pareggiato 0-0 a Martina, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia Serie D, l’allenatore del Guidonia Ciro Ginestra ha commentato così ai nostri microfoni l’esito del match: ”Avremmo meritato qualcosa in più, abbiamo avuto le occasioni più limpide. Abbiamo giocato una partita maschia e cattiva, se non avessimo alzato il tasso agonistico probabilmente avremmo rischiato. Ci manca un rigore netto, sono stato espulso perché ho detto che la scelta arbitrale era indecente. È stata una partita con dei toni agonistici alti, ci giocheremo tutto al ritorno. Il Martina non perde da 24 partite, ha pochi punti deboli. Che vinca il migliore”.

