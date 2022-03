BRINDISI – A tutta birra lungo la Statale 379, dove viaggiava con oltre un chilogrammo di eroina trovato e sequestrato dagli agenti della Squadra Mobile di Brindisi. I fatti nel pomeriggio di mercoledì, quando il presunto pusher, un cittadino albanese alla guida della sua Audi A6, è stato fermato dai poliziotti, abili nel comprendere che qualcosa, nell’atteggiamento dell’uomo, non andava. E infatti, dopo una veloce perquisizione è spuntata fuori la droga. I poliziotti hanno poi arrestato l’uomo, tradotto in carcere come disposto dal pm, e sequestrato i due panetti di sostanza stupefacente.