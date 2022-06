LECCE – La Puglia, dopo la Sardegna si conferma la seconda regione italiana per numero di territori a 5 vele, confermato il massimo riconoscimento ai comprensori dell’Alto Salento Jonico e Adriatico e alle Isole Tremiti. Sono i risultati della classifica “Il mare più bello” l’annuale Guida Blu realizzata da Legambiente con il Touring Club Italiano, presentata nella sede della Provincia di Lecce. Guida che premia con le “Cinque vele” i migliori luoghi incontaminati del paese, nei quali c’è una particolare attenzione alla sostenibilità e un turismo non impattante. Confermate le 4 vele per il comprensorio della costa del parco agrario degli ulivi secolari, mentre scende da 4 a 3 vele il litorale tarantino orientale.