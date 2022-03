BRINDISI – Farmaci e accoglienza. Anche la Protezione Civile Pugliese lavora, notte e giorno, per aiutare il popolo Ucraino devastato dalla guerra. In particolare, su impeto e coordinamento del’Unione Europea, il compito del servizio, in puglia come in tutta Italia, è quello di soddisfare la richiesta di farmaci a favore della popolazione colpita.