Guerra, Meloni alla Camera: “Rischi potenziali enormi”

Roma – La Premier, Giorgia Meloni in aula a Montecitorio chiarisce la posizone dell’Italia in vista del consiglio europeo. Conferma quanto detto dai Ministri Tajani e Crosetto: “nessun aereo è partito dall’italia che non è coinvolta nell’atacco contro le basi nucleari iraniane”. Ma, le opposizioni vogliono certezze sul fatto che il Governo non consentirà a Trump l’utilizzo delle basi americane in Italia.

Per la Premier che ha parlato di “forme drammatiche e inaccettabili” la strada e’ solo quella del dialogo. L’Iran approfitti dello spiraglio di dialogo lasciato aperto, e rinunci all’arma nucleare che sarebbe pericolosa per tutti. La richiesta infine, ad Israele che fermi una volta per tutte le proprie azioni nella Striscia di Gaza

