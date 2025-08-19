19 Agosto 2025

‘Guerra delle orecchiette’, sequestrati a Bari vecchia 151 kg di merce

Domenico Brandonisio 19 Agosto 2025
Taralli dolci e salati, orecchiette e pomodori secchi sono stati sequestrati dagli agenti della polizia annonaria a Bari perché venduti senza autorizzazioni. La merce, per un totale di 151 chili, era sui banchi di strada Arco Basso, nel cuore del borgo antico della città in cui ci sono le pastaie che hanno reso famosa la via. Sotto sequestro anche i banchi su cui erano esposti i prodotti alimentari. Tre dei commercianti controllati sono stati multati per commercio abusivo su suolo pubblico in violazione del codice del commercio della Regione Puglia e per occupazione abusiva di suolo pubblico, ai sensi dell’articolo 20 del Codice della strada. La merce non deperibile e con etichetta sarà donata a enti caritatevoli. Si tratta dell’ennesimo capitolo della ‘guerra delle orechiette’ comincata nel 2024 e sulla quale indaga la Procura di Bari che ha avviato un’inchiesta per truffa: i magistrati vogliono accertare se è vero che a Bari vecchia orecchiette di produzione industriale vengono spacciate come artigianali ogni giorno a migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Domenico Brandonisio

