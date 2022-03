FOGGIA – La solidarietà foggiana nei confronti del popolo ucraino piegato dal conflitto bellico è tanta ma soprattutto concreta. Sono innumerevoli le iniziative da parte di associazioni parrocchie o anche solo di gruppi di cittadini che in queste ore si stanno adoperando per raccogliere beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite. Tra le tante realtà impegnate sul territorio, l’associazione di promozione sociale Bethel Italia Foggia con sede in via Virgilio.