Guasto sulla linea ferroviaria: ritardi e disagi per i viaggiatori

BRINDISI – Ritardi su ritari, anche oltre un’ora, e animi piuttosto accesi tra i viaggiatori, tanto che sul posto, per riportare la calma, è dovuta intervenire pure la Polizia. A causare i ritardi su diverse corse di Trenitalia in transito da Brindisi, e quindi provenienti da Bari e Lecce, è stato un guasto elettrico verificatosi sulla tratta da Squinzano e Surbo, in Salento.

I treni, quindi, viaggiano su un unico binario, su cui si è riversato l’intero traffico ferroviario. Da qui, i disagi lamentati dai viaggiatori, in alcuni casi spostati su altre corse e, pure, “gratificati” con un risarcimento a base di acqua. Minerale e biscottini. I tecnici di Rfi sono al lavoro per sistemare il guasto e, quindi, ripristinare, già in giornata, il corretto traffico ferroviario.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author