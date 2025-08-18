18 Agosto 2025

Guasto al motore e paura in alta quota: aereo dirottato a Brindisi

Michele Iurlaro 18 Agosto 2025
BRINDISI – A causa di un guasto al motore, un Boeing 757-330 della compagnia tedesca Condor partito da Corfù e diretto a Dusseldorf è stato dirottato a Brindisi per un atterraggio di emergenza. È accaduto nella serata di ieri.

Diversi video girati da terra e pubblicati sui social mostrano fumo e fiamme fuoriusciti dal motore destro. Il guasto ha causato più di qualche grattacapo all’equipaggio e ai 273 passeggeri del volo. Per consentire un atterraggio in sicurezza, il traffico aereo è stato chiuso per circa mezz’ora, ma il volo è ripartito solo questa mattina, dopo le 10. I passeggeri hanno dormito in aeroporto e tutti, compresi anziani e bambini, sono stati accolti dal personale dello scalo messapico che ha provveduto a fornire assistenza, cibo e coperte. Non è escluso che a provocare l’avaria sia stato un “bird strike”, ovvero l’impatto del velivolo con uno stormo di uccelli, anche se una nota ufficiale diffusa dalla compagnia aerea spiega che l’incendio sarebbe stato causato da un processo di combustione esterno al motore. 

