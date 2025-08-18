18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Guasto ad un velivolo, disagi all’aeroporto di Foggia

Domenico Brandonisio 18 Agosto 2025
centered image

Disagi questo pomeriggio all’aeroporto Gino Lisa di Foggia dove l’aereo della compagnia Lumiwings Foggia-Torino è partito con un’ora e mezza di ritardo a causa di un problema tecnico al velivolo. Stando a quanto ricostruito, l’imbarco è stato chiuso alle 15.50 ma il comandante, prima della partenza, ha segnalato un problema tecnico e i responsabili dello scalo hanno chiesto che i passeggeri, 86 in tutto, potessero sbarcare. Il comandante non ha ritenuto necessario farlo, trattandosi di un intervento breve. Ma il controllo si è prolungato ed è stato necessario far sbarcare due donne in stato di agitazione che poi sono risalite sul volo partito alle 17,35, poco prima della partenza. Anche ieri, a quanto appreso da alcuni passeggeri, si sono verificati ritardi sulle linee per Milano e Bergamo.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Auto esce di strada a Borgo Mezzanone: grave un 26enne

18 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Celle di San Vito sul palco del concertone de La Notte della Taranta

18 Agosto 2025 Redazione

Isole Tremiti, sabotati 5 gommoni a noleggio: “Non siamo tutelati”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Malore a bordo: cuoco salvato dalla Guardia Costiera al largo di Mattinata

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Cerignola, catturato il latitante Tommaso Morra

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Apricena: assalto con esplosivo al bancomat della Credem

16 Agosto 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Guasto ad un velivolo, disagi all’aeroporto di Foggia

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Auto esce di strada a Borgo Mezzanone: grave un 26enne

18 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Niente Gravina per Jansen, firma all’Acireale con Maletic e Vrdoljak

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: c’è la firma

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello