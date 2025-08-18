Guasto ad un velivolo, disagi all’aeroporto di Foggia

Disagi questo pomeriggio all’aeroporto Gino Lisa di Foggia dove l’aereo della compagnia Lumiwings Foggia-Torino è partito con un’ora e mezza di ritardo a causa di un problema tecnico al velivolo. Stando a quanto ricostruito, l’imbarco è stato chiuso alle 15.50 ma il comandante, prima della partenza, ha segnalato un problema tecnico e i responsabili dello scalo hanno chiesto che i passeggeri, 86 in tutto, potessero sbarcare. Il comandante non ha ritenuto necessario farlo, trattandosi di un intervento breve. Ma il controllo si è prolungato ed è stato necessario far sbarcare due donne in stato di agitazione che poi sono risalite sul volo partito alle 17,35, poco prima della partenza. Anche ieri, a quanto appreso da alcuni passeggeri, si sono verificati ritardi sulle linee per Milano e Bergamo.

