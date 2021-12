BARLETTA- Giochi raccolti per i bimbi e poi consegnati in dono per Natale: i finanzieri del comando provinciale di Barletta, appartenenti alla compagnia di Trani, hanno regalato una carezza all’associazione “Il Treno del Sorriso” di Trani. I giocattoli sono destinati all’ospedale Giovanni XXIII, l’Oncologico di Bari e agli altri reparti di pediatria, a favore di bambini e i ragazzi in cura presso tale istituto.

La compagnia di Trani ha inteso manifestare la propria vicinanza emotiva contribuendo materialmente alla raccolta di giochi organizzata per i piccoli ammalati di tumore attraverso una donazione di giochi e giocattoli.

L’iniziativa di beneficenza, organizzata in occasione delle prossime festività natalizie, ha trovato grande entusiasmo nell’adesione delle Fiamme Gialle di Trani, in linea con la forte vocazione sociale e l’attenzione che il Corpo ha verso la collettività, e sintetizzate con questo significativo gesto di solidarietà.

Non va dimenticato, tuttavia, che le Fiamme Gialle, impegnate quotidianamente nei servizi istituzionali di polizia economico-finanziaria, si prodigano senza sosta non solo per l’affermazione dei valori della legalità in ogni settore di competenza, ma, in questo particolare periodo contingente, anche nel far rispettare le misure adottate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.