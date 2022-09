BARLETTA – Contrasto all’abusivismo commerciale da parte della Guardia di Finanza della BAT. Il Comando Provinciale di Barletta ha concluso con successo un’operazione volta a sgominare un traffico di prodotti contraffatti nella sesta provincia pugliese.

L’attività, condotta dagli uomini del colonnello Mercurino Mattiace, si è svolta nell’arco delle ultime settimane, portando a 50 interventi su tutto il territorio di competenza. Sono 25mila i prodotti sequestrati dalle Fiamme Gialle, con 27 persone ritenute responsabili di traffico e smercio del materiale. La Guardia di Finanza ha segnalato gli individui alle autorità competenti.

Tra i prodotti posti sotto sequestro, risultano capi di abbigliamento, scarpe, borse, occhiali, giocattoli e bigiotteria che recano marchi contraffatti oppure non dispongono di autorizzazioni alla vendita e di informazioni minime per i consumatori.

Ancora in corso gli accertamenti di carattere fiscale per quantificare l’ammontare economico dell’illecito, con le Fiamme Gialle che restano al lavoro per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella BAT.