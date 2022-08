BARLETTA – Avvicendamento al vertice nel Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Barletta. Il nuovo comandante della sezione delle Fiamme Gialle è il Tenente Colonnello Giuseppe Bifero. La nomina è stata suggellata dall’incontro con il comandante provinciale della Guardia di Finanza BAT Mercurino Mattiace, che ha accolto l’ufficiale nella sede di piazza Marina.

Bifero, 45 anni e di origini napoletane, è entrato in Guardia di Finanza nel 1998 frequentando il 101° Corso Trieste III presso l’Accademia di Bergamo. Il suo ultimo incarico è stato quello di comandante presso il gruppo di Guidonia Montecelio. Laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, ha sia prestato servizio in reparti ad alta proiezione operativa sia condotto la formazione e l’istruzione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti a L’Aquila.

Bifero subentra a Giuseppe Dell’Anna, che ha guidato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria fino a luglio 2022 prima di essere promosso a Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza. L’incontro con il colonnello Mattiace sancisce l’inizio delle attività nella sesta provincia pugliese.