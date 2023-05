TRANI – Violazioni della normativa antiriciclaggio in due attività commerciali di Trani. La Compagnia Locale della Guardia di Finanza, su disposizione del Comando Provinciale di Barletta, ha effettuato una serie di controlli all’interno degli esercizi cittadini, riscontrando diverse irregolarità in un compro oro e in un money transfer del co-capoluogo della BAT.

I titolari delle due attività sono stati sanzionati per violazioni di carattere formale e sostanziale, poiché non risultavano rispettati gli stringenti parametri relativi alla compravendita di oro e allo scambio di denaro.

Le Fiamme Gialle tranesi hanno identificato anche la clientela riconducibile alle violazioni della normativa antiriciclaggio e hanno segnalato le irregolarità alle autorità competenti. Oggetto di controllo anche numerosi centri scommesse e distributori di gioco, con l’obiettivo di individuare capitali di origine illecita. Le operazioni della Guardia di Finanza proseguono sull’intero territorio della sesta provincia pugliese.

Condividi su...



Linkedin

email