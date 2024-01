Guardia di Finanza scopre altri ‘affitti in nero’ in Salento

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Lecce per contrastare gli “affitti in nero” e l’evasione nel settore turistico delle locazioni brevi. I militari di Otranto, attraverso l’analisi incrociata dei dati delle banche dati in uso al Corpo, hanno scoperto che i contribuenti controllati hanno omesso di dichiarare i redditi derivanti dalla locazione turistica di immobili situati in diversi comuni e località costiere. I proventi occultati ammontano a oltre 30 mila euro, contribuendo così alla lotta contro l’evasione fiscale e favorendo una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini.

