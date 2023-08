Guardia di Finanza: cambio al vertice del Gruppo Taranto

Passaggio di consegne alle Fiamme Gialle di Taranto: il maggiore Giuseppe Savoia ha assunto il comando del Gruppo della Guardia di Finanza in sostituzione del maggiore Mauro Nuzzo destinato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza.

Il maggiore Giuseppe Savoia ha 53 anni, è laureato in economia e ha retto in precedenza il comando delle Tenenze di Santo Stefano di Camastra e di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, di una Sezione del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata di Bari e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro. Da ultimo, l’incarico di Comandante della Compagnia di Castrovillari (CS) ove per tre anni è stato impegnato in un’intensa attività a tutela della sicurezza economico-finanziaria di quel territorio ed a contrasto della criminalità comune e organizzata.

Il maggiore Mauro Nuzzo lascia il Gruppo Taranto dopo due anni di attività, nel corso dei quali ha dato impulso a importanti investigazioni in materia di frodi fiscali, di accise sui prodotti energetici, di contraffazione dei marchi registrati e di sicurezza dei prodotti.

L’avvicendamento ha avuto luogo nel corso di una sobria cerimonia tenutasi nella caserma “M.A.V.M. Brig. Lorenzo Greco” di Taranto, alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Massimiliano Tibollo.

Dopo aver espresso parole di ringraziamento al maggiore Mauro Nuzzo per la proficua attività operativa svolta nel territorio jonico, il Col. Massimiliano Tibollo ha rivolto al Maggiore Giuseppe Savoia un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

