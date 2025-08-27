Guardia di Finanza BAT, Di Cagno nuovo Comandante Provinciale

BARLETTA – Si completa con l’insediamento del Colonnello Andrea Di Cagno l’avvicendamento alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della BAT. La nuova guida delle Fiamme Gialle prende il posto di Pierluca Cassano, a capo della caserma De Santis negli ultimi due anni. Nelle ultime settimane, il Tenente Colonnello Giuseppe Bifero ha ricoperto la carica più alta in attesa dell’insediamento di Di Cagno, per poi tornare alla guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale.

Di Cagno, 58 anni, si è arruolato nel corpo nel 1993 e ha ricoperto incarichi in tutti i settori istituzionali delle Fiamme Gialle, dai Reparti Operativi allo Stato Maggiore. Fino al mese di luglio del 2022 è stato alla guida del Comando Provinciale di Foggia, mentre negli ultimi tre anni è stato Comandante della Scuola Allievi Finanzieri, mansione ricoperta fino ad un mese fa.

«Siamo una forza di polizia a vocazione sociale – ha dichiarato il nuovo Comandante Provinciale BAT – la nostra caserma resta a disposizione dei cittadini che vorranno collaborare con le Fiamme Gialle». Insieme a Di Cagno, anche il Tenente Salvatore Colella, da luglio alla guida della Compagnia di Trani.

