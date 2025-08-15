Guardia Costiera, vigilanza rinforzata in Puglia e Basilicata per Ferragosto

La Guardia Costiera della Direzione marittima della Puglia e della Basilicata Ionica rafforzerà le attività di vigilanza dal 13 al 17 agosto, in coincidenza con il picco di presenze previsto per il Ferragosto. L’operazione, parte di “Mare e laghi sicuri 2025” avviata il 16 giugno, impegnerà 800 operatori del Corpo delle Capitanerie di porto, 40 mezzi navali e 30 mezzi terrestri lungo i 1.000 chilometri di costa.

Oltre ai controlli in mare e in spiaggia, sarà potenziata la vigilanza nei porti di Bari, Monopoli, Brindisi e Manfredonia, dove sono attesi circa 60mila transiti tra arrivi e partenze. Il presidio interesserà punti di sbarco, gestione del traffico veicolare, monitoraggio e security portuale per prevenire atti illeciti.

Dall’inizio dell’estate sono stati effettuati 14.000 controlli, con 650 sanzioni amministrative per un totale di circa 230mila euro, 40 notizie di reato e il sequestro di attrezzature e aree demaniali per complessivi 8.500 mq di spiaggia restituiti alla fruizione pubblica. Nove persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per violazioni alle norme su sicurezza della navigazione, diporto nautico e tutela ambientale.

Sul fronte del soccorso, oltre 100 interventi search and rescue hanno portato all’assistenza o salvataggio di 180 persone e al recupero di 22 unità da diporto. Sono stati inoltre registrati circa 900 casi di malori in spiaggia, 150 dei quali nel territorio barese.

La Guardia Costiera ha anche collaborato con la Polizia Municipale di Bari per garantire la libera fruizione del litorale e ha preso parte ad attività di prevenzione degli incidenti in mare, in collaborazione con la ASL di Bari, l’Ordine di Malta, la Scuola italiana cani da salvataggio e la Federazione italiana nuoto. Tra gli interventi più significativi figura l’evacuazione via mare da Bernalda in occasione di incendi boschivi.

Per le emergenze in mare resta sempre attivo il numero unico 112 e il numero blu 1530.

Antonella D'Avola