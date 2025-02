Guardia Costiera: pesca illegale, sequestro di ricci di mare

Gli uomini della Guardia Costiera di Brindisi, durante un servizio di controllo sul litorale di propria competenza, hanno individuato in località Torre San Gennaro, marina del comune di Torchiarolo, un subacqueo intento a pescare ricci di mare. I militari della sezione di Polizia Marittina hanno atteso il rientro del prescatore abusivo, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 500 esemplari di prodotto ittico in questione. I ricci, verosimilmente destinati ad alimentare il mercato illegale lungo le strade o nei ristoranti, sono stati sequestrati e rigettati in mare. Al trasgressore è stata comminata una sanzione di 2000 euro.

