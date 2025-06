Guagnano, tentata rapina sulla provinciale 365 a: ladri fuggono con un bottino di 50 euro

Nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno 2025, lungo la strada provinciale 365 nei pressi di Guagnano, due individui hanno tentato una rapina ai danni di un automobilista. I malviventi, armati e con il volto coperto, hanno bloccato il veicolo della vittima, minacciandola per ottenere denaro. Dopo aver sottratto 50 euro, i due si sono dati alla fuga.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente e hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei sospetti o sul mezzo utilizzato per la fuga.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, sollevando interrogativi sulla sicurezza lungo le arterie provinciali. Le autorità locali stanno valutando l’implementazione di misure preventive per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Maria Teresa Carrozzo