Gruppo Editoriale Distante: il palinsesto sportivo del weekend 24 -25 ottobre

Condividi

Il gruppo editoriale Distante propone un’altra domenica di grande calcio. Le dirette dei match di Barletta e Martina, i risultati dalla A alla Promozione in Tribuna Centrale e tutti i gol della domenica in TuttoCalcioPuglia.

La macchina si metterà in moto alle ore 14.45 quando su Antenna Sud prenderà il via Tribuna Centrale per seguire, come ogni domenica tutti gli aggiornamenti dai campi dalla Serie A alla Promozione.

Alle 14:30, sul Canale 90, trasmetteremo in diretta il match tra l’Unione Calcio Bisceglie e il Barletta al ‘Di Liddo’, mentre su Canale 85 la sfida di Eccellenza (Girone B) tra Ars et Labor Grottaglie e Martina Calcio.

Sul Canale 174, sempre a partire dalle ore 14:25 trasmetteremo l’incontro tra Polimnia e Leverano relativo al campionato di Promozione.

Dalle ore 21:30, su Canale 85, vi proporremo i gol di tutte le gare che avranno viste le pugliesi impegnate con TuttoCalcioPuglia.

Di seguito il programma completo di dirette:

Canale 85: canale 85 del DTT,in streaming su www.canale85.it

Antenna Sud Live TeleOnda: canale 90 del DTT ed in streaming su http://www.antennasud.com/live

Antenna Sud Eventi: canale 174 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-eventi/

Antenna Sud Cult: canale 299 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-cult/

Diretta FB su Antenna Sud Sport

Antenna Sud Live canale 1:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive1/

Antenna Sud Live canale 2:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive2/

Antenna Sud Live canale 3:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive3/

Antenna Sud Live canale 4:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive4/