Gruppo Editoriale Distante | Diritti esclusivi PLAY-OFF della Virtus Francavilla

Verso un sogno chiamato Serie B: sarà il Gruppo Editoriale Distante, media-partner dei biancazzurri, a raccontare in esclusiva assoluta il cammino della Virtus Francavilla nei playoff di Serie C.

La nostra compagnia editoriale si è aggiudicata i diritti di messa in onda in diretta (attraverso la formula studio/stadio) e quelli di messa in onda in differita (immagini partite) mediante l’acquisizione del Pacchetto 2 in esclusiva “Differita Stadio/Studio e Sintesi”.

Si parte martedì 30 giugno: per la compagine di Trocini impegno in trasferta sul campo di una tra Teramo e Catania. Il “mistero” verrà svelato in serata dopo l’assegnazione della Coppa Italia di categoria: se a trionfare sarà la Ternana, la Virtus sfiderà il Teramo, viceversa i biancazzurri saranno di scena a Catania.

Per superare il turno, indipendentemente dall’avversario, occorrerà vincere nell’arco dei 90’ di gioco.

In palio vi è l’ennesima pagina di storia da scrivere e il gruppo Distante sarà nuovamente vicino alle vicende della Virtus Francavilla.