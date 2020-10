Gruppo Editoriale Distante: 5 dirette in chiaro e tutte le differite del Bari e della Virtus Francavilla

Condividi

Il Gruppo Editoriale Distante “piazza” un doppio colpo editoriale senza precedenti, assicurandosi il Pacchetto 2 – “Diretta, Differita, Stadio-Studio e Sintesi” di SSC Bari e Virtus Francavilla.

Uno sforzo importante, che testimonia nuovamente la vicinanza dello stesso alle realtà professionistiche regionali.

Il Pacchetto sopracitato garantirà ai tifosi del Bari di prendere visione, su Antenna Sud (ch.13), di tutte le differite delle gare dei biancorossi, ma non solo, anche di seguire in diretta integrale cinque gare della formazione del capoluogo pugliese.

Novità importanti anche per i supporters biancazzurri: su Canale 85, gli stessi potranno guardare le differite delle partite della truppa di Trocini e avere la possibilità di gustarsi cinque gare complessive nell’arco della stagione. In più, su Radio 85, già a partire dal match contro la Juve Stabia, verrà garantita la radiocronaca di tutte le sfide della Virtus Francavilla, sia in casa che in trasferta.

Dopo il grande impegno sul fronte dilettantistico, laddove il Gruppo Editoriale Distante è già Media Partner di Taranto in D e Martina in Eccellenza, oltre che titolare dei diritti per la trasmissione in esclusiva in diretta e in differita delle gare organizzate dalla LND Puglia. Perché, ancora una volta, la nostra realtà editoriale è la sola casa del calcio pugliese!