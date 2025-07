Grumo Appula, quattro serre in fiamme: paura in città

GRUMO APPULA – È divampato intorno a mezzogiorno l’incendio che ha coinvolto quattro capannoni adibiti a serre a ridosso del centro abitato di Grumo Appula, nel Barese. Cinque le squadre dei vigili del fuoco del capoluogo sul posto per domare le fiamme nel più breve tempo possibile onde evitare che raggiungessero il vicino centro abitato. Due le autobotti utilizzate. Le fiamme, nere e dense, erano visibili da chilometri. Il rogo è stato domato intorno alle 14,30. Si indaga per capire l’origine delle fiamme. Intanto proseguono le operazione di messa in sicurezza.

