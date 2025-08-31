Grottaglie – Villa Castelli, auto fuori strada e in fiamme: donna riesce a salvarsi

PUGLIA: Nella tarda mattinata di oggi, domenica 31 agosto, un’auto è uscita di strada lungo la provinciale che collega Grottaglie a Villa Castelli. Alla guida c’era una donna che, nonostante problemi di deambulazione, è riuscita a lasciare il mezzo pochi istanti prima che venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente, e i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

