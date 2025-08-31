31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Grottaglie – Villa Castelli, auto fuori strada e in fiamme: donna riesce a salvarsi

Marzia Baldari 31 Agosto 2025
centered image

PUGLIA: Nella tarda mattinata di oggi, domenica 31 agosto, un’auto è uscita di strada lungo la provinciale che collega Grottaglie a Villa Castelli. Alla guida c’era una donna che, nonostante problemi di deambulazione, è riuscita a lasciare il mezzo pochi istanti prima che venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente, e i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, supporto in sala travaglio : precisazioni dell’Ordine delle Ostetriche

31 Agosto 2025 Laura Milano

Auto a fuoco dopo lo schianto: tragedia sfiorata sulla provinciale

31 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Mottola, Leccese invita a fare in fretta sulle Regionali

31 Agosto 2025 Leo Spalluto

Caso Pilato-Tarantino, l’equivoco e l’amarezza di Cesare Butini

31 Agosto 2025 Redazione

Taranto, appello delle future mamme: “In sala travaglio non da sole”

31 Agosto 2025 Laura Milano

Potenza: sottopasso si allaga, Carabinieri salvano donna intrappolata in auto

31 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

potrebbe interessarti anche

Cerignola, Di Toro: “Tascone? Attendiamo la Salernitana. Attivi in entrata ed in uscita”

31 Agosto 2025 Antonio Specchio

Brindisi, Ciullo: “Contento per la prestazione della mia squadra”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi, Staropoli: “Pronti ad affrontare una stagione lunga e difficile”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Canosa, avvio senza affanni: 3-0 secco al Massafra. Di Piazza subito decisivo

31 Agosto 2025 Antonio Specchio