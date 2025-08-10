10 Agosto 2025

Grottaglie, vasto incendio sulla SP72: a fuoco vegetazione

Dante Sebastio 10 Agosto 2025
centered image

Un vasto incendio è divampato nel territorio di Grottaglie nel pomeriggio di domenica 10 agosto, a pochi chilometri dal centro abitato. Le fiamme si sono sviluppate lungo la strada provinciale SP72, alimentate dal caldo e dal vento, e hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, dei volontari della Protezione civile e di mezzi aerei, tra cui un elicottero e un Canadair.

Il sindaco Ciro D’Alò, in un post sui social, ha rivolto un appello urgente alla popolazione: ”Si raccomanda caldamente di tenere le finestre chiuse ed evitare di uscire di casa”. Contestualmente è stato attivato il Centro operativo comunale per l’emergenza. Sul posto proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica per contenere il fronte di fuoco e prevenire la propagazione verso le abitazioni e le aree sensibili.

