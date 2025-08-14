Grottaglie, vandali in azione nel Quartiere delle Ceramiche

Attimi di paura nel Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, dove ignoti hanno lanciato bottiglie di vetro, danneggiando oggetti e rischiando di colpire passanti, tra cui famiglie con bambini. L’episodio, che solo per fortuna non ha provocato feriti, si inserisce in una serie di segnalazioni ricevute da tempo da residenti, commercianti e turisti, preoccupati per la mancanza di sicurezza nelle abitazioni e nelle strade della zona.

“Nonostante tutti gli sforzi che quotidianamente l’Amministrazione comunale mette in campo per valorizzare ogni angolo del Quartiere delle ceramiche così come l’intera città, siamo amareggiati quanto impotenti dinanzi alla sfacciataggine e all’inciviltà”, ha dichiarato il sindaco Ciro D’Alò.

Il primo cittadino ha annunciato la convocazione di un incontro formale con residenti e artigiani della zona, seguito da un tavolo operativo con le Forze di Polizia e la Polizia Locale, per definire nuove misure di contrasto al fenomeno.

D’Alò ha espresso solidarietà a lavoratori e residenti, invitando i genitori a vigilare sui propri figli, ricordando che spesso gli autori di questi gesti sono minorenni, talvolta accompagnati dagli stessi genitori. “Tutti abbiamo necessità di spazi all’aperto, soprattutto nelle sere d’estate, ma ledere un diritto altrui è un reato”, ha sottolineato, definendo tali comportamenti come pura inciviltà e mancanza di educazione.

