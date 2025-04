Grottaglie, tentata estorsione a gioielliere: nei guai pregiudicato

GROTTAGLIE (TA) – È stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, un 59enne, già detenuto per altri reati, ritenuto responsabile di tentata estorsione ai danni di un commerciante di preziosi di Grottaglie.

L’uomo è accusato di aver approfittato della disponibilità del negoziante per sottrargli due orologi di valore, promettendo il pagamento da parte della moglie, che però non si è mai presentata.

Le indagini, condotte dalla Polizia del commissariato di Grottaglie e coordinate dalla Procura di Taranto, sono partite dopo la denuncia del gioielliere, che ha raccontato di essere stato avvicinato più volte dal 59enne, noto pregiudicato della zona. Dopo aver preso un primo orologio, è tornato mesi dopo per restituirlo chiedendo in cambio un secondo orologio da “regalare a un amico in carcere”, sempre con la promessa – mai mantenuta – del saldo da parte della moglie.

L’episodio più grave si è verificato successivamente, quando il 59enne si è ripresentato per vendere dell’oro, chiedendo un anticipo di 300 euro. Al rifiuto del commerciante, ha pronunciato frasi ambigue: “Solo grazie a me non sono arrivate visite in negozio o a casa”, lasciando intendere minacce velate. Il commerciante, temendo per sé e la propria famiglia, ha deciso di rivolgersi alla Polizia.

Sulla base degli elementi raccolti, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere ritenendola l’unica misura adeguata per prevenire ulteriori condotte intimidatorie. Il 59enne, già detenuto nel carcere di Taranto, è ora formalmente indagato anche per questa vicenda.

