Incidente stradale in pieno centro cittadino, precisamente in via Marconi, a Grottaglie, nella serata di venerdì 31 luglio. Il sinistro ha coinvolto un’auto e una moto. Giunti sul posto i sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del giovane 20enne, di Monteiasi, alla guida della due ruote.