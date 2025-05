Grottaglie, Stefani dopo l’attentato: “Non mi fermo, avanti con più forza”

L’assessore: “Chi colpisce me colpisce la città. Resto al mio posto, sbaglia chi pensa di fermarci con la violenza”

“Grazie a tutti. Vado avanti, con più determinazione di prima”. Con queste parole Maurizio Stefani, assessore all’ambiente del Comune di Grottaglie, ha voluto ringraziare pubblicamente cittadini, colleghi, istituzioni e forze dell’ordine per la vicinanza espressa dopo l’attentato incendiario che ha distrutto la sua auto nei giorni scorsi.

“Il gesto vile che abbiamo subito io, la mia famiglia e l’intera città va oltre il piano personale. Colpire un amministratore significa colpire Grottaglie stessa. Ma chi pensa di fermarci con la violenza si sbaglia”, ha dichiarato Stefani ribadendo il proprio impegno per la comunità e sottolineando il legame profondo che lo lega al territorio.

Nel suo messaggio, Stefani ha anche voluto smentire alcune affermazioni attribuitegli. In particolare, ha definito false e mai pronunciate le frasi come “Non si può dire di sì a tutti”, “Pronto a lasciare per la mia famiglia” e “Non posso dire di sì a tutte le richieste che arrivano”.

“Tali dichiarazioni non mi appartengono e non sono mai state da me pronunciate, né ai giornali né in alcun altro contesto”, ha aggiunto Stefani, il quale ha concluso assicurando che non intende abbandonare il suo ruolo: “Il mio impegno resta saldo. Rimango al mio posto, al servizio della comunità, con trasparenza, rispetto e passione. Chi mi conosce sa che ho sempre avuto come unico obiettivo il bene della nostra Grottaglie”.

