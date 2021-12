Grottaglie, stabilimento Leonardo fermo a gennaio

GROTTAGLIE – I sindacati di categoria dei metalmeccanici fanno sapere che lo stabilimento Leonardo di Grottaglie rimarrà fermo per tutto il mese di gennaio 2022. “L’azienda – aggiunge la Fim Cisl – ha anche comunicato che per tutto gennaio 2022 lo stabilimento produttivo rimarrà in vuoto lavoro al netto di esigenze tecnico-organizzative e produttive”. L’accordo di oggi si é reso necessario per sopperire allo slittamento della cassa integrazione di 13 settimane, inizialmente prevista dal 3 gennaio, e affrontare contestualmente l’importante scarico di lavoro che riguarda il sito di Grottaglie, monocommessa con la produzione di due sezioni di fusoliera del Boeing 787.