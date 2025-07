Grottaglie, Sperti su Leonardo: “A settembre risposte sull’occupazione”

TARANTO – Crescono le speranze per un futuro più tranquillo per i lavoratori della Leonardo di Grottaglie dopo l’annuncio della creazione della divisione aeronautica. Ma bisognerà attendere settembre per avere risposte sul fronte occupazionale, come spiega il segretario Uilm Taranto Davide Sperti.

