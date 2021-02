Grottaglie | Sindaco trova auto con gomme tagliate

Il sindaco di Grottaglie (Taranto), Ciro D’Aló, ha ritrovato questa mattina la sua auto con due pneumatici tagliati. È lo stesso sindaco ad annunciarlo sul suo profilo social. “Sono certo e mi piace pensare che sia stata una ragazzata – afferma D’Alò, a capo di una giunta di centrosinistra – questa mattina ho ritrovato la mia auto con due pneumatici tagliati. Se questo gesto, invece, volesse essere in qualche modo un’azione intimidatoria nei miei confronti, vi comunico che potete anche rendermi oggetto di questi miseri attacchi ma io non piego e non mi sono mai piegato ad atti abietti”. “Il modo migliore per reagire ad episodi del genere – rileva il sindaco di Grottaglie – è quello di andare avanti con maggiore determinazione, trasparenza e onestà, caratteristiche che mi hanno sempre contraddistinto, e rimettermi all’esito delle indagini da parte delle autorità competenti che, ne sono certo, faranno luce sull’accaduto”.

Agi