Grottaglie, San Ciro: la Focra è pronta

La grande piramide di legna che arderà il 30 gennaio in onore del santo patrono di Grottaglie, Ciro, è ultimata. Lo spettacolo del rituale del fuoco sarà trasmesso, come ogni anno, in diretta su Antenna sud, canale 14, il 30 gennaio a partire dalle 19 e 45.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author