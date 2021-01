Grottaglie | Ritrovato senza vita un commerciante di Francavilla Fontana

Un uomo di Francavilla Fontana, C.M., un commerciante di 61 anni, è stato trovato senza vita a Grottaglie. La scoperta poco fa in prima serata in Largo Unicef. Sarebbe stato ritrovato nella sua auto, all’interno del capannone di una azienda del posto, ma non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato da un malore o da altro.



Nepourw è ancora chiaro cosa sia davvero accaduto: i carabinieri di Taranto, sul posto con un mezzo del 118, non escludono alcuna pista. Sono in corso le verifiche del caso, come disposto dalla Procura ionica.